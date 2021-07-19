В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 457 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 753 пациента, в больницах — 4 тысячи 704 человека. В том числе 195 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 430 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 33 человека (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 46 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 289 пациентов, из них в Бишкеке — 856, Оше — 89, Чуйской области — 158, Ошской — 20, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 56, Баткенской — 98.

С начала марта 2020 года выздоровели 126 тысяч 450 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.