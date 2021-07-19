08:45
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 20 тысяч 457 человек, 1 тысяча 625 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 457 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 753 пациента, в больницах — 4 тысячи 704 человека. В том числе 195 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 430 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 33 человека (или 64,4 процента) — оценивают как средней тяжести,  46 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 289 пациентов, из них в Бишкеке — 856, Оше — 89, Чуйской области — 158, Ошской — 20, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 56, Баткенской — 98.

С начала марта 2020 года выздоровели 126 тысяч 450 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201183/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
В КР выявили 1 287 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 150 316
Олимпиада-2020. Организаторы Игр разместят спортсменов на антисекс-кроватях
Рост цен, кризис, коррупция. Социологи о последствиях COVID-19 в странах ЕАЭС
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 43 медработника
Коронавирусом болеют 20 тысяч 478 человек, 1 тысяча — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
В КР выявили 1 373 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 149 029
За последние сутки от COVID-19 вакцинировано более 26 тысяч кыргызстанцев
Популярные новости
Спонсоры для ГКНБ и&nbsp;МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию? Спонсоры для ГКНБ и МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию?
В&nbsp;Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт В Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт
Скандал. Посол Турции в&nbsp;Бишкеке фактически признал, что Орхан Инанды похищен Скандал. Посол Турции в Бишкеке фактически признал, что Орхан Инанды похищен
Третья волна COVID-19: будете&nbsp;ли вы&nbsp;вакцинироваться вне поликлиник? Опрос Третья волна COVID-19: будете ли вы вакцинироваться вне поликлиник? Опрос
Бизнес
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
19 июля, понедельник
08:35
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медр...
08:32
Коронавирусом болеют 20 тысяч 457 человек, 1 тысяча 625 — в тяжелом состоянии
08:29
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
08:25
В КР выявили 1 287 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 150 316
08:19
Студенты из Таджикистана не жаловались чиновникам Кыргызстана на преследования
18 июля, воскресенье
21:29
Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет
21:01
В Лейлекском районе опрокинулся грузовик, который вез в Таджикистан контрабанду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июля: днем будет жарко