В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 287 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 917 случаев, Оше — 19, Чуйской области — 96, Ошской — 11, Таласской — 20, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 48, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 117.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 150 тысяч 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,6 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.