Вакцинация от COVID-19. В Минздраве рассказали, будут ли стимулировать граждан

Вакцинация от коронавируса добровольная, рассчитываем на сознательность граждан. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, отвечая на вопрос, как планируют стимулировать граждан получить прививку.

«Вчера в парламенте я рассказал, что мы ездили в командировку и вчетвером заболели. Трое были привиты и выздоровели, все прошло легко, а юрист не привился и умер. Молодой был, всего 41 год. Это доказательство всем, что нужно получать вакцину. Сейчас разные мутированные формы вируса, и как болезнь будет протекать в организме, никто не знает», — подчеркнул глава Минздрава.

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Отметим, что один из читателей 24.kg сообщил, что на предприятии, где он работает, за вакцинацию пообещали премировать сотрудников. Тех же, кто отказывается, могут уволить.

Ранее сообщалось, что в целях поддержки национальной кампании по вакцинации предполагается стимулировать граждан, получивших вакцину, путем выдачи бонусов: пакетов интернета, просмотра контента и других. В Минздраве также обсуждали с предпринимателями, как стимулировать население.

Напомним, 11 июля из Китая в Кыргызстан поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в парках, торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.