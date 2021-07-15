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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 40 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 40 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 17 случаев, Баткенской области — 12, Ошской — три, Джалал-Абадской, Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской — по два.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 11 медработников, из домашней изоляции — 28.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 52, из которых выздоровели 5 тысяч 257 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201166/
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