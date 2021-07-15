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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 19 тысяч 870 человек, 1 тысяча 628 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 19 тысяч 870 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 57 пациентов, в больницах — 4 тысячи 813. В том числе 217 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 411 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 123 человек (или 64,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 62 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 29 пациентов, из них в Бишкеке — 575, Оше — 96, Чуйской области — 130, Ошской — 40, Таласской — 18, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 78.

С начала марта 2020 года выздоровели 121 тысяча 760 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201161/
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