ВОЗ опубликовала рекомендации по редактированию генома человека. Об этом сообщают «Новости ООН».

Организация выпустила сразу два доклада, в которых изложены первые в истории глобальные рекомендации по редактированию генома человека. По мнению экспертов ВОЗ, оно способно стать эффективным и безопасным инструментом охраны общественного здоровья.

«Редактирование генома человека может значительно повысить наши возможности по лечению многих опасных заболеваний. Однако в полной мере эту технологию можно будет реализовать лишь в том случае, если она будет направлена на благо всех людей, а не усугубит неравенство», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Потенциальные преимущества редактирования генома человека заключаются в возможности более быстрой и точной диагностики, а также эффективного лечения и профилактики генетических нарушений.

Соматическая генная терапия, позволяющая изменять ДНК пациента, ранее успешно использовалась для лечения ВИЧ и других серьезных заболеваний.

В перспективе этот революционный метод также может значительно улучшить эффективность лечения различных видов рака. Однако при этом сохраняются определенные риски — генетические изменения могут передаваться последующим поколениям, модифицируя физиологические особенности потомков.

В ближайшее время ВОЗ собирается созвать комитет экспертов для разработки следующих шагов в направлении безопасной генной инженерии, а также более жесткого контроля за клиническими испытаниями тех генных технологий, которые пока еще вызывают озабоченность у общественности.