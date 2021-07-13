К кыргызстанцу, попавшему в тюрьму в Душанбе, не пускают сотрудника консульства

МИД Кыргызстана дал пояснение по информации 24.kg, что в Душанбе кыргызстанца осудили на пять лет тюрьмы.

В МИД уточнили, что в следственном изоляторе 9/1 Душанбе содержатся четыре гражданина Кыргызстана, задержанные за незаконное пересечение государственной границы Таджикистана.

«В целях оказания консульско-правового содействия гражданам еще 19 апреля в адрес МИД Республики Таджикистан направлена соответствующая нота с просьбой оказать содействие в организации в самые короткие сроки встречи консула посольства Кыргызстана в РТ с содержащимися под стражей гражданами КР. При этом официальная информация в адрес посольства от таджикской стороны по факту задержания указанных граждан не поступала. Согласно устной информации правоохранительных органов Таджикистана, гражданам Кыргызстана предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы РТ», — говорится в комментарии МИД КР.

В нем также указано, что один из них 9 июля осужден судом района Исмоили Сомони сроком на пять лет. Суд в отношении других граждан еще не состоялся.

В МИД пояснили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране таджикской стороной организация консульского доступа сотрудников посольства Кыргызстана в Душанбе к содержащимся под стражей гражданам КР не представляется возможной.

При этом запрос посольства об участии в судебном заседании одобрен таджикской стороной.

Вопрос находится на особом контроле Министерства иностранных дел КР.

Налажена связь с заявителем и с родственниками задержанных.

Отметим, ранее отец осужденного кыргызстанца Айбека Махмудова сообщил, что сотрудники посольства Кыргызстана в Душанбе ни разу не связывались с задержанными и их родственниками.