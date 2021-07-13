В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 13 случаев, Оше — 2, Баткенской области — 7, Джалал-Абадской — 4, Чуйской и Иссык-Кульской — по три, Ошской — 2, Таласской и Нарынской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны восемь медработников, из домашней изоляции — 23.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 956, из которых выздоровели 5 тысяч 185 человек.