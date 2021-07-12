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Общество

Мэрия Бишкека отправила отдохнуть на Иссык-Куль вторую партию школьников

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Юные бишкекчане отдохнут на побережье озера Иссык-Куль

Второй поток учащихся общеобразовательных школ Бишкека отправился отдохнуть на Иссык-Куль. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в летний лагерь «Жалын» поехали 65 детей: сироты, полусироты, дети, чьи родители являются ЛОВЗ, из других категорий социально незащищенных семей.

«Раннее в акимиате состоялась комиссия по рассмотрению заявлений и распределению путевок в летний лагерь для учащихся общеобразовательных организаций района», — отметили в мэрии.

Всего на общеобразовательные организации управлением образования мэрии выделено 437 путевок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200846/
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