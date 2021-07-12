В Турции хотят установить памятники Манасу и Юсупу Абдрахманову

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев по приглашению мэра муниципалитета Этимесгута провинции Анкара Энвера Демиреля ознакомился со строительством парка-музея «История Тюрков». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Во время ознакомления мэр Этимесгута Демирель поддержал предложение Омуралиева установить на площади, посвященной основоположникам тюркских государств, памятники Манасу и Юсупу Абдрахманову как человеку, внесшему значительный вклад в становление Кыргызской Республики», — сообщили в ведомстве.

Официальное открытие исторического парка и музея состоится 29 августа. В историческом парке можно увидеть статуи известных людей тюркского происхождения, в том числе Чингиза Айтматова, а также кыргызскую юрту у входа в парк.

Кубанычбек Омуралиев выразил благодарность мэру Этимесгута, отметив, что построенный ими исторический парк и музей важны для тюркских народов.