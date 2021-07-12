18:45
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество

В Турции хотят установить памятники Манасу и Юсупу Абдрахманову

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев по приглашению мэра муниципалитета Этимесгута провинции Анкара Энвера Демиреля ознакомился со строительством парка-музея «История Тюрков». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Во время ознакомления мэр Этимесгута Демирель поддержал предложение Омуралиева установить на площади, посвященной основоположникам тюркских государств, памятники Манасу и Юсупу Абдрахманову как человеку, внесшему значительный вклад в становление Кыргызской Республики», — сообщили в ведомстве.

Официальное открытие исторического парка и музея состоится 29 августа. В историческом парке можно увидеть статуи известных людей тюркского происхождения, в том числе Чингиза Айтматова, а также кыргызскую юрту у входа в парк.

Кубанычбек Омуралиев выразил благодарность мэру Этимесгута, отметив, что построенный ими исторический парк и музей важны для тюркских народов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200785/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Бесплатных 15 минут парковки в аэропорту «Манас» больше не будет
Турецким бизнесменам предлагают вложиться в энергетику и сельское хозяйство
Турция и Кыргызстан обсудили открытие совместных предприятий
Адвокат семьи Орхана Инанды просит объявить посла Турции персоной нон грата
Как вернуть Орхана Инанды на родину: у власти не должно быть никаких проколов
Новые подробности о похищении Орхана Инанды. Версия гостелеканала Турции
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
Похищение Орхана Инанды. Возле здания Жогорку Кенеша митингуют его сторонники
Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара
В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Популярные новости
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и&nbsp;нес службу на&nbsp;личном авто В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Талибы подняли свой флаг на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
12 июля, понедельник
18:45
Кыргызстанцы две недели не могут получить результаты анализов на антитела Кыргызстанцы две недели не могут получить результаты ан...
18:32
Убрать точки продажи «Шоро» с велодорожек требуют активисты
18:30
13 июля: где в регионах отключат свет
18:27
Долгов по отпускным перед учителями у бюджета нет
18:20
Мэрия Бишкека отправила отдохнуть на Иссык-Куль вторую партию школьников