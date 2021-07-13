Цифра дня. 1,4 миллиона сомов в день тратится на содержание государственных СМИ

Более 1,4 миллиона сомов в день тратят налогоплательщики Кыргызстана на содержание государственных средств массовой информации. К такому выводу пришли журналисты издания Factcheck.kg.

По данным портала «Открытый бюджет» (Open data, информация имеется лишь за 2019 год) на государственные СМИ страна потратила 527 миллионов 330 тысяч сомов. Получается, что содержание в день обходится налогоплательщикам в 1 миллион 444 тысячи сомов.

На нужды газеты «Эркин Тоо» из бюджета выделено 481 тысяча сомов, нацфилиал межгосударственной телерадиовещательной компании «Мир» — 35 миллионов сомов, ЭлТР — 101,5 миллиона сомов, а ОТРК — 390,4 миллиона сомов.