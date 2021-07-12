Третья волна COVID-19. Минздрав не рекомендует вводить в Кыргызстане карантин

«Мы не можем ввести карантин в Кыргызстане», — сказал в эфире «Биринчи радио» министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он напомнил, что в прошлом году из-за карантина сильно пострадала экономика страны. «Тогда мы брали кредиты, средства у доноров и смогли выбраться», — сказал он.

Министр добавил, что если ввести карантин, то будет кризис: зарплаты, пособия, пенсии не смогут выплатить.

«Мы не можем ввести карантин. Наоборот, турсезон открыли на Иссык-Куле. Там наши медики усиленно работают. Как видите, там не так уж много больных», — сказал он.

Он призвал соблюдать санитарные нормы: носить маски, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать дистанцию и привиться.