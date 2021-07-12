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Общество
Сюжет: COVID-19

67 человек скончались за неделю после заражения коронавирусом

За неделю с 6 по 12 июля в Кыргызстане зарегистрировано 67 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что больше всего людей скончались в Бишкеке — 41 человек. За неделю показатель вырос на 11 человек. На втором месте по уровню смертности за последние семь дней Чуйская область, где умерло 12 человек.

В Иссык-Кульской области умерли четыре человека, в Баткенской — три и по два человека скончались после заражения коронавирусом в Оше, Ошской и Дажалал-Абадской областях. Один человек умер в Таласской области.

За последнюю неделю только в Нарынской области не было зарегистрировано ни одного случая смерти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200759/
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