COVID-19 в мире. Заразились более 186,7 миллиона, умерли более 4 миллионов

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 241 тысячу 772 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 186 миллионов 755 тысяч 766 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 853 тысячи 809), Индии (30 миллионов 837 тысяч 222), Бразилии (19 миллионов 89 тысяч 940), Франции (5 миллионов 874 тысячи 719), России (5 миллионов 713 тысяч 351), Турции (5 миллионов 465 тысяч 94), Великобритании (5 миллионов 136 тысяч 162), Аргентине (4 миллиона 647 тысяч 948), Колумбии (4 миллиона 471 тысяча 622), Италии (4 миллиона 271 тысяча 276), Испании (3 миллиона 937 тысяч 192) и Германии (3 миллиона 743 тысячи 732).
В Кыргызстане зарегистрировали 140 тысяч 978 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 512 тысяч 685, Узбекистане — 115 тысяч 963, Таджикистане — 13 тысяч 834.