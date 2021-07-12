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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 15 случаев, Баткенской области — 13, Джалал-Абадской — 5, Чуйской — 3, Ошской и Таласской — по два, Иссык-Кульской и Нарынской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны семь медработников, из домашней изоляции — 11.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 920, из которых выздоровели 5 тысяч 154 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200741/
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