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Общество

ДТП с детьми в Боомском ущелье. Правительство взяло расследование под контроль

Кабинет министров взял на контроль расследование причин дорожно-транспортного происшествия в Боомском ущелье с участием колонны автобусов, перевозивших детей из летнего лагеря в город Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«У одной из пассажирок, 1993 года рождения, диагностирован закрытый перелом подвздошной кости. Пострадавшая находится в Кеминской территориальной больнице. Девушке оказана необходимая медицинская помощь, в ближайшее время ее доставят в Бишкек», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана необходимая амбулаторная медицинская помощь, после чего все дети доставлены в город Бишкек и переданы родителям.

«Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поручила соответствующим государственным органам провести необходимые мероприятия с целью выяснения причин автоаварии и определения виновных в произошедшем. Завтра по факту данного дорожного-транспортного происшествия будет проведено отдельное совещание», — сообщают в кабмине.

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Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 15.40. По версии ГУОБДД, впереди колонны ехала машина марки «Хонда-Одиссей», водитель которой не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный парапет). Увидев ДТП, попутно двигавшиеся автобусы начали останавливаться. Но третий автобус не успел остановиться и совершил столкновение с передними. В результате произошло ДТП «паровозом». Всего в этом ДТП участвовало четыре транспортных единицы.

Очевидцы ДТП сообщили, что автобусы ехали с превышением скорости. По уточненным данным, всего в дорожно-транспортном происшествии пострадало 6 человек, их них — 5 детей и 1 взрослый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200725/
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