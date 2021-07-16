В Бишкеке 16 июля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +29 радусов. День уменьшился до 15 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Бердибаева, Кривоносова, Абдрахманова, Кызыл-Адыр), отрезки улиц Республиканской, Азовской, Кудрука, Коммунарова, Харьковской, Березовой, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Алтын-Казык, Таттыбубу);

9.30-14.00 — 7-й микрорайон, 5, 25, 34/1;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 7-я), «Ак-Тилек-2» (улица Коллективная), «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Арстанбоб, Акылбекова);

9.30-17.55 — отрезки улиц Токтогула, Усенбаевой, Фрунзе, Гоголя, Суюмбаевой, Осмонкула, школа-интернат № 5.

13-16 июля — район, ограниченный улицами Чугуевой, БЧК, Чернышевского, рекой Аламедин.

У кого намечается той

Рысбай Аматов

Родился 16 июля 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».

Руслан Царев

Родился 16 июля 1995 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Памятные даты

День работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики

Постановлением правительства от 27 июля 2015 года 16 июля установлено Днем работников гидрометеорологической службы КР.

Наблюдениями и прогнозированием различных погодных явлений занимаются специалисты Агентства по гидрометеорологии. Свою работу гидрометеорологическая служба ведет с июля 1926-го. За это время создана обширная наблюдательная сеть, насчитывающая на сегодня 33 метеостанции, 31 пункт агрометеорологических наблюдений, 76 гидрологических постов на реках, 4 поста на Иссык-Куле и 1 — на Кировском водохранилище.

Люди, которые меняли мир

Родился кинооператор Сергей Чадин

Родился 16 июля 1938 года в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Советский оператор-постановщик документального и игрового кино.

С 1959-го работает на студии «Кыргызфильм». Снимал такие картины, как «Зной» (1962), «Первый учитель» (1965), «Небо нашего детства» (1966), «И никто другой» (1967), «Поклонись огню» (1971), «Чертов мост» (1997) и другие.

Член Союза кинематографистов СССР.

Умер поэт Суюнбай Эралиев

16 июля 2016-го на 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев — ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Родился 15 октября 1921-го в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны.

Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939 года. В 1949-м вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).

Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959 году поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).

Суюнбай Эралиев перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и других российских писателей. Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные и языки народов СССР.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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