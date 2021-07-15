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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 15 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Шевченко, 55;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча, Жайыла Баатыра, Шербет), «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Кошой, Коргон,Тайлака Баатыра, Жакут, Асыл, Гагарина), отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц 9 Января, Московской, Тимирязева, Уметалиева;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Фирсова, Токольдош, Октябрьской, Кедровой, Великолукской, Сухэ-Батора, переулки Джумгальский, Токольдош, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 5-я, 6-я, 7-я);
  • 9.30-19.00 — 6-й микрорайон, 20а, 26, 27, отрезки улицы Каралаева.

  • 13-16 июля — район, ограниченный улицами Чугуевой, БЧК, Чернышевского, рекой Аламедин.

Памятные даты

Образовано ОАО «Государственная ипотечная компания»

В целях обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в Кыргызской Республике, а также создания условий для принятия и реализации государственной программы по обеспечению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования постановлением правительства от 15 июля 2015 года образовано открытое акционерное общество «Государственная ипотечная компания».

Привлечение финансирования с целью обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в КР, которое будет способствовать развитию доступного жилья.

Основан Twitter

из интернета
Фото из интернета

Социальная сеть для микроблогинга Twitter основана в 2006 году коллективом сотрудников компании Odeo во главе с Джеком Дорси, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Идея создания такого сервиса пришла в голову Дорси в 2000-м, когда тот активно занимался разработкой программного обеспечения для диспетчерских и логистических служб.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Нурканбек Турсунбаев

Родился 15 июля 1940 года в селе Чаек. Заслуженный артист КР, мелодист-композитор, поэт.

Сочиняет музыку, импровизирует на 14 музыкальных инструментах.

Первую свою музыку сочинил, посвятив своей маме, в 13 лет.

Актер Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова, многожанровый талант. С 1966-го — член Союза театральных деятелей, кинематографистов, композиторов СССР, Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики.

из интернета
Фото из интернета. Нурканбек Турсунбаев

Нурканбек Турсунбаев сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням, многие завоевали призы на союзных, республиканских и международных конкурсах.

Большой вклад внес в развитие кыргызского циркового искусства. Автор более 500 лирических, патриотических стихов.

Как киноактер сыграл в более 15 фильмах, снятых киностудиями России, Кыргызстана, Казахстана. Участвовал в дубляже более 300 кинолент.

За 50 лет воспитал не одно поколение музыкантов и актеров.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200699/
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