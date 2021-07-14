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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 июля во второй половине дня слабый дождь. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 15 часов 4 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улицы Сагынбая Манасчи, 221, Фучика, 20, 10-й микрорайон, 4;
  • 9.00-18.00 — отрезок улицы Кызыл-Кийской, переулки Дарханский, Измайловский, Саруйский, жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй-5, Чуй-6), «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Ак-Булак, Орто-Арык, Ак-Кыя, Улук-Тоо, Сынташ, Кара-Сай), «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Куюкова, 19-я линия, Баха), «Ала-Арча» (улица Матисакова), отрезки улиц Власова, 9 Января, Дэн Сяопина, Патриса Лумумбы;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Елебесова, Фирсова, Васильева, переулки Карагачевый, Гражданский, проспект Чуй, 115, 117, 119, жилмассивы «Эне-Сай», «Дордой», «Дордой-2», «Келечек»;
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Скрябина, Матросова, переулки Черемховский, Елецкий.

  • 13-16 июля — район, ограниченный улицами Чугуевой, БЧК, Чернышевского, рекой Аламедин.

Памятные даты

Подписан закон о биометрической регистрации граждан КР

14 июля 2014 года президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».

Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по сбору, обработке, хранению и использованию биометрических данных граждан КР, актуализации и защите базы биометрических данных.

Воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем

Первые попытки формирования рабочего законодательства предпринимались в Российской империи еще во времена царствования Александра III, однако в целом условия труда и быта рабочих конца XIX века оставались крайне тяжелыми.

Острота рабочего вопроса и нежелание правительства что-то в нем менять отозвались проведением серии стачек. Правительство, испугавшись размаха забастовок, пошло на уступки. 14 июля 1897 года рабочий день был ограничен 11,5 часа, а воскресенье объявлено обязательным выходным днем.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и прозаик Мар Алиев

из интернета
Фото из интернета. Мар Алиев

14 июля 1932 года в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.

Работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже его назначили ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970-го — главный редактор издания.

Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») — издана в 1963 году.

Автор нескольких поэтических сборников.

Заслуженный работник здравоохранения Киргизской ССР, отличник здравоохранения СССР.

Ушел из жизни 10 апреля 2010-го.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200677/
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