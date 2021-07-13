В Бишкеке 13 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 15 часов 5 минут.

Памятные даты

Гибель альпинистов на Памире

13 июля 1990 года на пике Ленина в горах Памира после землетрясения лавиной накрыло лагерь международной группы альпинистов. Это была самая масштабная трагедия в истории альпинизма, погибли 43 человека.

Жертвы трагедии оказались погребены под гигантской толщей снега. Поиски продолжались, несмотря ни на что, но лавина с каждым днем все больше и больше прессовалась. Тогда тела альпинистов так и не были найдены.

В 2007-м на пик Ленина организовали первую поездку для сбора останков. Ею руководил сын одного из погибших альпинистов Петр Щедрин. На Луковой поляне, у подножия пика Ленина, есть камень памяти с фамилиями невернувшихся.

Женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх

Фото Topical Press Agency/Getty Images

В Лондоне 13 июля 1908 года открылись IV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.

Они соревновались в теннисе, стрельбе из лука и фигурном катании.

Лондонские игры подарили миру олимпийский лозунг: «Главное не победа, а участие!», который нередко приписывают Пьеру Кубертену. В действительности эти слова произнес 19 июля 1908-го епископ Пенсильванский во время службы в соборе Святого Павла в честь участников Игр.

Люди, которые меняли мир

Родилась артистка балета Рейна Чокоева

Родилась 13 июля 1938 года в селе Уч-Терек Джалал-Абадской области.

Народная артистка Киргизской ССР (1967), профессор (2003), лауреат Государственной премии СССР в области театрального искусства.

Фото из архива Бишкекского хореографического училища

Рейна Нурманбетовна работала в труппе Фрунзенского театра (ныне Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева). Танцевала партии Толгонай («Материнское поле»), Чолпон («Чолпон»), Зейнеп («Куйручук»), Асель («Асель»), Сари («Тропою грома») и многие другие.

Снялась на «Ленфильме» в главной роли в фильме «Чолпон — Утренняя звезда».

Выступала на фестивале балета в Гаване, танцевала на сценах в Италии, Сирии, Канаде, Румынии, ГДР, Чехословакии, Швеции, Дании, Монголии.

Родился драматург Султан Раев

Фото из интернета. Султан Раев

В 1958 году в селе Джоош Кара-Суйского района родился журналист, драматург, писатель Султан Раев. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Автор книг «Кун кармаган бала» (1990), «Чаң жол» (1987). Известен не только как талантливый писатель, но и как неординарный драматург и театральный режиссер. Первое драматическое произведение Султана Раева «Оо, кыздар» о трагедии женского одиночества поставлено режиссером Абдыкадыровым на сцене театра «Тунгуч» и имело огромный успех у зрителей.

За ним последовали такие серьезные драматические произведения, как «Кун кармаган бала», «Дубал», «Женщина», «Кашар», «Тайамам», «Исхак Раззаков», «Плач царицы», «Ман», «Илегилек», «Суфлер» и многие другие, поставленные на сценах театров республики.

В 2012-2014 годах был министром культуры, информации и туризма.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.