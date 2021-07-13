00:51
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 15 часов 5 минут.

Памятные даты

Гибель альпинистов на Памире

13 июля 1990 года на пике Ленина в горах Памира после землетрясения лавиной накрыло лагерь международной группы альпинистов. Это была самая масштабная трагедия в истории альпинизма, погибли 43 человека.

Жертвы трагедии оказались погребены под гигантской толщей снега. Поиски продолжались, несмотря ни на что, но лавина с каждым днем все больше и больше прессовалась. Тогда тела альпинистов так и не были найдены.

В 2007-м на пик Ленина организовали первую поездку для сбора останков. Ею руководил сын одного из погибших альпинистов Петр Щедрин. На Луковой поляне, у подножия пика Ленина, есть камень памяти с фамилиями невернувшихся.

Женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх

Topical Press Agency/Getty Images
Фото Topical Press Agency/Getty Images

В Лондоне 13 июля 1908 года открылись IV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.

Они соревновались в теннисе, стрельбе из лука и фигурном катании.

Лондонские игры подарили миру олимпийский лозунг: «Главное не победа, а участие!», который нередко приписывают Пьеру Кубертену. В действительности эти слова произнес 19 июля 1908-го епископ Пенсильванский во время службы в соборе Святого Павла в честь участников Игр.

Люди, которые меняли мир

Родилась артистка балета Рейна Чокоева

Родилась 13 июля 1938 года в селе Уч-Терек Джалал-Абадской области.

Народная артистка Киргизской ССР (1967), профессор (2003), лауреат Государственной премии СССР в области театрального искусства.

из архива Бишкекского хореографического училища
Фото из архива Бишкекского хореографического училища

Рейна Нурманбетовна работала в труппе Фрунзенского театра (ныне Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева). Танцевала партии Толгонай («Материнское поле»), Чолпон («Чолпон»), Зейнеп («Куйручук»), Асель («Асель»), Сари («Тропою грома») и многие другие.

Снялась на «Ленфильме» в главной роли в фильме «Чолпон — Утренняя звезда».

Выступала на фестивале балета в Гаване, танцевала на сценах в Италии, Сирии, Канаде, Румынии, ГДР, Чехословакии, Швеции, Дании, Монголии.

Родился драматург Султан Раев

из интернета
Фото из интернета. Султан Раев

В 1958 году в селе Джоош Кара-Суйского района родился журналист, драматург, писатель Султан Раев. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Автор книг «Кун кармаган бала» (1990), «Чаң жол» (1987). Известен не только как талантливый писатель, но и как неординарный драматург и театральный режиссер. Первое драматическое произведение Султана Раева «Оо, кыздар» о трагедии женского одиночества поставлено режиссером Абдыкадыровым на сцене театра «Тунгуч» и имело огромный успех у зрителей.

За ним последовали такие серьезные драматические произведения, как «Кун кармаган бала», «Дубал», «Женщина», «Кашар», «Тайамам», «Исхак Раззаков», «Плач царицы», «Ман», «Илегилек», «Суфлер» и многие другие, поставленные на сценах театров республики.

В 2012-2014 годах был министром культуры, информации и туризма.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200672/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и&nbsp;нес службу на&nbsp;личном авто В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Талибы подняли свой флаг на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
00:49
В Аксы селевой поток унес восемь человек, шестеро погибли В Аксы селевой поток унес восемь человек, шестеро погиб...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 июля, понедельник
23:48
Xiaomi Mi Note 11 Pro получит Snapdragon 870 и 100-кратный зум
23:14
Каракол останется без уличного освещения. Вводятся лимиты потребления
22:47
Новая вакцина против COVID-19 на основе табака разработана в Азербайджане
22:20
В некоторых районах Бишкека и селе Аламедин отключат газ
21:54
Больше 4 миллионов сомов ущерба нанесли пожары Таласской области