13:39
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Горячая линия ЦИК принимает жалобы от избирателей

Горячая линия ЦИК по номерам: 1255 и 0312660240 принимает жалобы от избирателей.

Как сообщили 24.kg по номеру 1255, в основном граждане сегодня обращаются за уточнением своих номеров участковых избирательных комиссий, поскольку своевременно этого не сделали. При проверке в основном все оказываются на своих местах.

В координационную группу оперативного реагирования (КГОР) поступают сообщения о том, что агитаторы встречают избирателей, спрашивают, за кого голосуют, и так далее.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 12.00  явка составила 12,47 процента.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200620/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Агитаторов одной из партий поймали в Бишкеке на подкупе избирателей
Повторные выборы. В ЦИК поступили сигналы о массовом подвозе и агитации на УИК
Повторные выборы. Подкуп приобретает более скрытые формы
Повторные выборы. В Оше проголосовали 9,7 процента избирателей
Мэр города Ош обещает, что на выборах административный ресурс применен не будет
В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня повторные выборы депутатов местных кенешей
Повторные выборы. Вне помещения в Бишкеке проголосовали 2 тысячи 277 человек
Повторные выборы. Кандидат от «Асыл Мурас-Жаштар» в Токмаке в гонке не участвует
Повторные выборы. Кандидат от «Эмгека» к гонке в Токмаке не допущен: решил суд
Повторные выборы. Голосование вне помещения завершилось в Токмаке
Популярные новости
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в&nbsp;причастности к&nbsp;похищению Орхана Инанды Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в причастности к похищению Орхана Инанды
Судмедэксперт проанализировала фото с&nbsp;Орханом Инанды: его, возможно, пытали Судмедэксперт проанализировала фото с Орханом Инанды: его, возможно, пытали
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
13:33
Повторные выборы. Явка превышает апрельскую Повторные выборы. Явка превышает апрельскую
13:25
Повторные выборы. В день голосования в ЦИК поступило 10 обращений о нарушениях
13:24
Скандальный ПДП. Управление мэрии Бишкека не знало о решении суда по его отмене
13:21
Агитаторов одной из партий поймали в Бишкеке на подкупе избирателей
13:00
Город спас от удручающих мыслей в пандемию. Валлиец Сион Робертс о Бишкеке