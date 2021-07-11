Повторные выборы. Горячая линия ЦИК принимает жалобы от избирателей

Горячая линия ЦИК по номерам: 1255 и 0312660240 принимает жалобы от избирателей.

Как сообщили 24.kg по номеру 1255, в основном граждане сегодня обращаются за уточнением своих номеров участковых избирательных комиссий, поскольку своевременно этого не сделали. При проверке в основном все оказываются на своих местах.

В координационную группу оперативного реагирования (КГОР) поступают сообщения о том, что агитаторы встречают избирателей, спрашивают, за кого голосуют, и так далее.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 12.00 явка составила 12,47 процента.