В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 295 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 761 случай, Оше — 46, Чуйской области — 139, Ошской — 41, Таласской — 19, Нарынской — 32, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 98, Баткенской — 114.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 139 тысяч 648 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 0,9, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.