09:01
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 295 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 139 648

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 295 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 761 случай, Оше — 46, Чуйской области — 139, Ошской — 41, Таласской — 19, Нарынской — 32, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 98, Баткенской — 114.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 139 тысяч 648 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 0,9, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200585/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 72 медработника
Коронавирусом болеют 18 тысяч 377 человек, 1 тысяча 526 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
Третья волна COVID-19. Как проголосовать и не заразиться коронавирусом
COVID-19. Врачи прогнозируют: через две недели ситуация начнет улучшаться
Кыргызстанцев призвали соблюдать санитарные нормы во время выборов 11 июля
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 45 медработников
Коронавирусом болеют 17 тысяч 867 человек, 1 тысяча 508 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
В КР выявили 1 295 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 138 353
Популярные новости
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в&nbsp;причастности к&nbsp;похищению Орхана Инанды Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в причастности к похищению Орхана Инанды
Судмедэксперт проанализировала фото с&nbsp;Орханом Инанды: его, возможно, пытали Судмедэксперт проанализировала фото с Орханом Инанды: его, возможно, пытали
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
09:00
Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека...
08:55
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 72 медработника
08:52
Коронавирусом болеют 18 тысяч 377 человек, 1 тысяча 526 — в тяжелом состоянии
08:48
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
08:47
В КР выявили 1 295 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 139 648
10 июля, суббота
23:26
Повторные выборы. Вне помещения в Бишкеке проголосовали 2 тысячи 277 человек