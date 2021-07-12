В Бишкеке 12 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 15 часов 7 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Ахунбаева).

У кого намечается той

Людмила Проходова

Родилась 12 июля 1960 года. Заслуженная артистка КР.

Азамат Ногойбаев

Родился 12 июля 1980 года. Начальник ГУВД Бишкека.

Памятные даты

Международный день фотографа

Фото из интернета

Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии. Поэтому день ее памяти — 12 июля — любители и профессионалы отмечают как День фотографа.



Отмечать его решено еще и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступной всем».

Всемирный день бортпроводника

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок.

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Таттыбюбю Турсунбаева

Фото из интернета. Таттыбюбю Турсунбаева в фильме «Эхо любви» (1974)

12 июля 1944 года в селе Чаек Джумгальского района родилась актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР Таттыбюбю Турсунбаева.

Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Много и плодотворно работала в кино — снялась в фильмах «Тополек мой в красной косынке», «Восхождение на Фудзияму», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многих других.

В 1971-м режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю Турсунбаеву на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню».

Умерла 21 декабря 1981 года.

В Бишкеке в 2014-м установлен бюст Таттыбюбю Турсунбаевой.

Родился режиссер Джали Соданбек

Фото из интернета

Родился 12 июля 1948 года в Нарыне. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, режиссерский факультет. Народный артист КР, профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», преподает на кафедре «Кино и телевидение».

Создал шесть полнометражных художественных фильмов: «Процесс», «Не ищи объяснения», «Дилетант», «Гибель во имя рождения», «Переполох», «Будь что будет».

В 1990-м фильм Джали Соданбека «Гибель во имя рождения» в рамках Ванкуверского международного кинофестиваля показан в 14 крупнейших городах США и Канады.

Автор ряда документальных фильмов, из них «Из тьмы веков» и «Семья» куплены несколькими странами.

Родился профессор Омор Касымов

Фото из интернета

Родился 12 июля 1955 года во Фрунзе.

Омор Касымов — ученый-педагог, известный в республике, странах СНГ и дальнего зарубежья. Его научные исследования посвящены важнейшим проблемам окружающей и производственной среды, влиянию процессов трудовой деятельности и условий труда на организм человека, продлению жизни и работоспособности.

При его участии созданы интегрированные обучающие программы семейной медицины и общественного здравоохранения, которые внедрены в учебный процесс; разработаны новые образовательные технологии, создана система непрерывной подготовки и повышения квалификации медицинских работников с учетом современных требований к медицинскому образованию.

Автор более 220 научно-учебных работ, в том числе 14 монографий, сборников, 29 методических рекомендаций. Подготовил 21 кандидата и 12 докторов наук.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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