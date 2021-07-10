11:40
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 45 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 45 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 13 случаев, Оше — 2, Баткенской области — 17, Джалал-Абадской — 3, Чуйской — 8, Ошской — 1, Таласской — 1.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 15 медработников, из домашней изоляции — 15.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 806, из которых выздоровели 5 тысяч 109 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200561/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирусом болеют 17 тысяч 867 человек, 1 тысяча 508 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
В КР выявили 1 295 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 138 353
Уровень нагрузки на столичную скорую помощь остается высоким
Третья волна COVID-19. В Токмаке возобновили санобработку маршрутных такси
В Аксыйском районе ввели временные ограничения на работу ресторанов
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали несколько точек общественного питания и магазины
Ученые выяснили, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19 — исследование
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали две мечети за несоблюдение масочного режима
ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список отслеживания
Популярные новости
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в&nbsp;причастности к&nbsp;похищению Орхана Инанды Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в причастности к похищению Орхана Инанды
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
10 июля, суббота
11:38
Инцидент на границе. Таджикистан вернул пограничника Кыргызстана Инцидент на границе. Таджикистан вернул пограничника Кы...
11:35
Определились соперники молодежной сборной КР по отбору на Кубок Азии — 2022
11:15
Ремонт улицы Койбагарова в Бишкеке затягивается, рабочие появились несколько раз
11:05
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 45 медработников
11:03
Коронавирусом болеют 17 тысяч 867 человек, 1 тысяча 508 — в тяжелом состоянии