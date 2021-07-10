В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 45 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 13 случаев, Оше — 2, Баткенской области — 17, Джалал-Абадской — 3, Чуйской — 8, Ошской — 1, Таласской — 1.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 15 медработников, из домашней изоляции — 15.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 806, из которых выздоровели 5 тысяч 109 человек.