В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 17 тысяч 867 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 13 тысяч 282 пациента, в больницах — 4 тысячи 585. В том числе 198 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 310 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысячи 8 человек (или 65,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 69 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 892 пациента, из них в Бишкеке — 423, Оше — 48, Чуйской области — 131, Ошской — 86, Таласской — 4, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 33, Джалал-Абадской — 107, Баткенской — 52.

С начала марта 2020 года выздоровели 117 тысяч 250 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.