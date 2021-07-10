В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 295 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 788 случаев, Оше — 51, Чуйской области — 160, Ошской — 38, Таласской — 19, Нарынской — 26, Иссык-Кульской — 46, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 103.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 138 тысяч 353 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.