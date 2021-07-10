Чаще всего на телефон доверия для детей звонили с вопросами о назначении пособий

За полгода на телефон доверия для детей 111 поступило 56 тысяч 714 телефонных обращений. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, большинство звонков были ошибочными или ложными, с вопросами о подключении интернета и загрузке единиц сотовыми операторами, скорой помощи, милиции, пожарной службе и другие.

В 1 тысяче 404 случаях абоненты просили консультацию или оказать им помощь. При этом от детей поступило 456 звонков.

Почти пятая часть обращений (19,8 процента, или 278 звонков) касалась оказания помощи абонентам в назначении и выплате пособий «үй-булого комок», «балага суйунчу», по инвалидности, безработице, потере кормильца, на погребение, оплаты услуги персонального ассистента, переосвидетельствования группы инвалидности и так далее.

Вторую позицию занимают обращения с психологическими расстройствами (12,8 процента, или 180 абонентов, 157 из которых дети). «Причиной обращений явились обида, стресс, страх, одиночество, депрессия, чувство вины, недоверие, переживания, влюбленность, расставание, низкая самооценка, апатия, усталость, комплексы, сомнения, недопонимания и ссоры с родителями, родственниками, отчимом, друзьями, нехватка внимания со стороны родителей, материнской любви, мания преследования, неуверенность в себе, гибель подруги, суицидальные мысли, половое влечение, состояние здоровья, задержание сотрудниками ОВД, буллинг в школе, низкий балл по ОРТ, принуждение к ношению хиджаба, заражение COVID-19», — отметили в ведомстве.

Такое же число абонентов просили оказать им финансовую, гуманитарную помощь, найти жилье, психолога, юриста, логопеда, психиатра, в получении свидетельства о рождении ребенка, доверенности на племянника, в поиске человека, несовершеннолетних детей, потерянных вещей, желании в помощи детям-сиротам, в снятии несовершеннолетней с учета ИДН, поддержке друга, вызове сотрудников службы 102, предоставлении контактных данных организаций и учреждений.

«По воспитанию и поведению ребенка, взаимоотношениям детей и родителей звонили 177 абонентов, или 12,6 процента. Они обратились из-за недопонимания между родителями и детьми, родственниками, отчимом, сверстниками, учителями, взаимоотношений и беспокойства за друга, клептомании, мотивации ребенка, прав детей, трудностей в учебе, в случае зависимости от мобильного телефона, гиперопеки со стороны мамы, консультации о воспитании детей, обучении намазу, с рассказом о себе», — подчеркнули в МЗиСР.

145 абонентов, или 10,3 процента сообщили о жестоком обращении и насилии в отношении детей со стороны родителей, родственников, мачехи, отчима, учителя, сверстников, соседа, подростков, воспитателя детского учреждения интернатного типа.

По семейным отношениям и конфликтам звонили 83 абонента, или 5,9 процента. Семейные конфликты возникали между супругами, детьми и родителями, сыном с отчимом, родственниками, сожителями, из-за определения ребенка у одного из родителей, запрета встречи с детьми, невыплаты алиментов, лишения родительских прав отца, процедуры развода.

69 абонентов, или 4,9 процента обратились о семейном насилии над женщинами со стороны родителей, отчима, родственников, соседа, друга, сожителя.

Еще 49 абонентов (или 3,4 процента) сообщали о пренебрежительном отношении к детям со стороны родителей, бабушки, отчима, незнакомого человека.

49 обращений, или 3,5 процента составили жалобы на работу или сотрудников территориальных подразделений госорганов, органов местного самоуправления и других организаций.

В ведомстве добавили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество звонков снизилось в 2,4 раза.

«Уменьшение количества звонков связано с прекращением обращений абонентов по оказанию гуманитарной, финансовой и другой помощи в связи с введением режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. При этом за отчетный период наблюдается увеличение времени консультаций абонентов по телефону», — добавили в министерстве.