В городе Ош начали производить малотоннажные грузовики

В Оше запустили линию производства малотоннажных грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, производить грузовики будет машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш». На церемонии открытия производственной линии мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что запуск производств на промышленных предприятиях — это не только хорошее подспорье для пополнения бюджета, но и создание новых рабочих мест.

«Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» первым в стране начал производство малотоннажных грузовиков марки DongFeng. Предприятие оснащено современным оборудованием, весь процесс производства ведется по новейшим немецким технологиям, что обеспечивает высокое качество продукции», — подчеркнул градоначальник.

Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» проектирует и производит энергетическое и машиностроительное оборудование. На нем трудится более 300 сотрудников, в том числе привлечены высококлассные специалисты из Кыргызстана, Турции и России.