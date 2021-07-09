В городе Ош начали производить малотоннажные грузовики

В Оше запустили линию производства малотоннажных грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.
«Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» первым в стране начал производство малотоннажных грузовиков марки DongFeng. Предприятие оснащено современным оборудованием, весь процесс производства ведется по новейшим немецким технологиям, что обеспечивает высокое качество продукции», — подчеркнул градоначальник.
Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» проектирует и производит энергетическое и машиностроительное оборудование. На нем трудится более 300 сотрудников, в том числе привлечены высококлассные специалисты из Кыргызстана, Турции и России.