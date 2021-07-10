В Бишкеке 10 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 15 часов 9 минут.
У кого намечается той
Динара Исаева
Дайырбек Карыяев
Родился 10 июля 1994 года в селе Коо-Чатыр Ошской области. Мастер спорта международного класса по самбо.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией
Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента КР состоялся лишь в октябре 2016-го.
В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.
Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана
Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Глава государства Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий.
Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.
Люди, которые меняли мир
Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев
Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.
16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.
Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».
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