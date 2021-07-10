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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 15 часов 9 минут.

У кого намечается той

Динара Исаева

Родилась в 1960 году во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша.

Дайырбек Карыяев

Родился 10 июля 1994 года в селе Коо-Чатыр Ошской области. Мастер спорта международного класса по самбо.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией

kavkazplus.com
Фото kavkazplus.com

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента КР состоялся лишь в октябре 2016-го.

В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.

Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета. Курманбек Бакиев

Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Глава государства Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий.

Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

из интернета
Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944-го в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.

Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 10 июля 1969-го.
 
В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200393/
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