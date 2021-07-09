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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +39 градусов. День уменьшился до 15 часов 10 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улицы Саманчина, 4, Манасчи, 221;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Кызыл-Адыр), «Ак-Босого» (улица Чуй-3).

Памятные даты

Джон Дикинсон представил первые бумажные салфетки

Салфетки были известны еще в Древней Греции: ими служили листья фигового дерева, которыми рабы вытирали губы после еды своему хозяину. Полотняные салфетки использовались в Древнем Риме. В эпоху Средневековья салфетки получили распространение и в Европе.

История современной салфетки началась гораздо позже — в июне 1887-го, когда 9 июля фабрикант Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эрнст Курмаев

Родился в 1937 году во Фрунзе.

Эрнст Курмаев — известный в мире специалист в области рентгеновской и фотоэлектронной спектроскопии. В 1989-м ему присуждена Государственная премия РСФСР, в 2000 году присвоено звание заслуженного деятеля науки.

Ученики профессора защищают кандидатские и докторские диссертации. Его научная школа признана во всем мире.

Родился композитор и дирижер Эсенгул Жумабаев

Родился в 1941 году в селе Чон-Кемин Чуйской области КР.

В 1958-м начал работать артистом оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова. В 1972 году назначен главным дирижером и художественным руководителем этого оркестра.

1986-1993 — художественный руководитель Кыргосфилармонии, 1993-2006 — фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан».

Эсенгул Жумабаев — автор произведений «Той», «Бекбекей», «Кыз куумай», «Мурас», «Жомок», созданных для оркестра народных инструментов. Наряду с этим он сделал множество обработок куу (мелодий) и песен для этого оркестра. Написал «Эпическую симфонию», симфонии «Карагул ботом», «Мураталы», симфоническую поэму «Кыргызстан», балеты «После сказки» и «Стон тетивы», множество камерно-инструментальных произведений.

Видный музыкальный деятель внес большой вклад в развитие национального музыкального искусства.

Большую часть его творческой жизни составляет дирижерская деятельность, многие годы Эсенгул Жумабаев был дирижером и художественным руководителем оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова.

Родился живописец Адылбек Байтереков

open.kg
Фото open.kg

Родился 9 июля 1953 года в селе Сосновка Чуйской области.

Живописец, график, с 1985-го — член Союза художников СССР и КР. Заслуженный деятель Кыргызской Республики.

Читайте по теме
Интервью с художником Адылбеком Байтерековым

Известен в республике и за ее пределами не только как живописец и график, но и как художник по войлоку.

Его работы — талантливая современная интерпретация традиций народного искусства.

С 1979 года — преподаватель спецдисциплин в Кыргызском государственном художественном училище.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200350/
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