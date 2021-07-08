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Общество

В Бишкеке на карантин закрыты шесть детских садов

В Бишкеке в шести муниципальных детских садах выявили заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому их закрыли на карантин. Он этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, еще 19 детских учреждений закрыли на ремонт, их готовят к новому учебному году.

Остальные дошкольные образовательные организации работают в штатном режиме. Однако, как отметили в муниципалитете, все они будут поочередно закрываться для подготовки зданий к новому учебному году.

В мэрии просят горожан не расслабляться, так как вирус продолжает заражать все больше людей.

«Носите маски, пользуйтесь антисептиком, мойте чаще руки и проветривайте помещения. Массовые мероприятия в столице запрещены», — заключили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200313/
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