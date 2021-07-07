Норма озеленения в Бишкеке сократилась в десять раз

Норма озеленения в Бишкеке сократилась в 10 раз. Об этом заявил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча», эколог Дмитрий Ветошкин, презентуя проект «Комплексное озеленение и роль зеленых насаждений».

По словам эксперта, единственная возможность защититься от жары и создать благоприятные условия для проживания — это озеленение.

«При температуре 34 градуса город разогревается до 48 градусов. Когда Кыргызгидромет дает прогноз, что будет 37 градусов, городские территории разогреваются до 50 градусов. Такие территории расширяются на 3-4 процента с каждым годом. Температура дороги снижается на 12 процентов, если она озеленена. Температура вдоль каналов и рек на 15 процентов снижается при озеленении», — отметил Дмитрий Ветошкин.

Он добавил, что корреляция пылевого загрязнения на озелененных участках тоже ниже.

Экологи также выяснили, что зеленый Бишкек сегодня зависит от осадков.

«Идут дожди — будет много зелени. Но это позорно. Ирригационные сети столицы не работают. Растения зависят от внешних факторов, хотя это искусственные насаждения, и орошаться должны искусственно. С 1983 года у нас нормы озеленения территории общего пользования упали в 10 раз. Нам говорят, людей стало больше. Людей не стало больше, а озеленение упало. По строительным нормам и правилам озеленение должно составлять 21 процент, в 1983 году во Фрунзе было 35 процентов, сейчас это всего лишь 3,5 процента на одного жителя. У нас не регулируются нормы строительства», — заключил эколог Дмитрий Ветошкин.