COVID-19 в мире. Заразились более 184,5 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 439 тысяч 805 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 184 миллиона 554 тысячи 32 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 746 тысяч 563), Индии (30 миллионов 619 тысяч 932), Бразилии (18 миллионов 855 тысяч 15), Франции (5 миллионов 852 тысячи 599), России (5 миллионов 591 тысяча 30), Турции (5 миллионов 449 тысяч 464), Великобритании (4 миллиона 975 тысяч 903), Аргентине (4 миллиона 574 тысячи 340), Колумбии (4 миллиона 402 тысячи 582), Италии (4 миллиона 264 тысячи 704), Испании (3 миллиона 880 тысяч 612) и Германии (3 миллиона 739 тысяч 575).
В Кыргызстане зарегистрировали 134 тысячи 501 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 499 тысяч 755, Узбекистане — 113 тысяч 568, Таджикистане — 13 тысяч 623.