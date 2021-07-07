В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 38 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 12 случаев, Оше — 2, Баткенской области — 4, Джалал-Абадской — 11, Чуйской — 5, Ошской — 2, Иссык-Кульской — 2.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 11 медработников, из домашней изоляции — 18.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 682, из которых выздоровели 5 тысяч 32 человека.