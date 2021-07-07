Почти половина взрослого населения Земли привилась от коронавируса

Общее число вакцинированных людей по всем странам мира на текущий момент — более 3,1 миллиарда человек, что составляет почти 50 процентов от всего взрослого населения планеты. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Из статистики следует, что более 3,1 миллиарда человек получили хотя бы первый компонент вакцины, в то время как 885 миллионов из них вакцинированы полностью.

При этом «Спутник V» пользуется крайне высоким спросом по всему миру и зарегистрирован в 67 странах, где проживает почти половина населения Земли. Российская вакцина успешно применяется уже более чем в 40 странах.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке осталось всего 7 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».