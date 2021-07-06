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Общество

Мэрия просит фиксировать факты незаконного взимания оплаты за парковку

Мэрия столицы просит горожан фиксировать факты незаконного взимания оплаты за муниципальную парковку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, муниципальные парковки работают с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней.

Услуги оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. Единый тариф парковок составляет 25 сомов. Операторы мэрии одеты в специальный жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» (зеленого цвета) и имеют при себе специальные бейджики и выдают талон с печатью об оплате.

Отмечается, специалистами предприятия на постоянной основе ведутся работы по выявлению неизвестных лиц, которые незаконно взимают оплату за пользование муниципальной парковкой.

Горожан, ставших свидетелями того, как требуют оплату люди без специальных жилетов и не выдают талон, просят обратиться с видео- и фотофактами в МП «Бишкекские парковки и стоянки» по адресу проспект Чуй, 315 (8-й этаж) или же отправить жалобу на электронную почту: parkovki@meria.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200061/
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