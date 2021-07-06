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Общество

Это санитарная обрезка. В ЦУМе прокомментировали спиливание деревьев

Многие бишкекчане возмущены тем фактом, что возле ЦУМа пилят деревья. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

24.kg
Фото 24.kg. Санитарная обрезка деревьев

В «Бишкекзеленхозе» сказали, что это частная территория и деревья не находятся на их балансе.

Представители торгового центра объяснили 24.kg, что здоровые деревья никто не пилит.

«Ведется санитарная обрезка. Ежегодно проводим обрезку тех частей деревьев, которые угрожают или могут нанести повреждения посетителям, ведь там расположена зона отдыха. В этом году одна ветка посреди ночи оторвалась и упала в фонтан. Хорошо, что все обошлось. Поэтому решили сделать санобрезку сухих участков. На одном дереве ствол и вовсе гнилой, поэтому этот участок и срезали», — рассказали в администрации ЦУМа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200058/
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