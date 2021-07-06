Дело о пропаганде наркотиков в шоу Юрия Дудя поступило в суд

Дело о пропаганде наркотиков в шоу журналиста Юрия Дудя после доработки вновь поступило в суд, передает Газета.ru со ссылкой на РИА «Новости».

В апреле волонтеры Лиги безопасного интернета направили в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь».

Тогда в комментарии «Газете.Ru» директор организации и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не стала раскрывать, о каком интервью идет речь. По ее словам, озвучивание этой информации можно счесть за пропаганду.

Проверке МВД подверглись два интервью, вышедших на канале Дудя, — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

В начале июня стало известно, что в отношении Дудя завели дело о пропаганде наркотиков, информация об этом была размещена в электронной картотеке Зюзинского суда Москвы. Дудю вменяется статья «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета» УК РФ.