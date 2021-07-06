Кыргызстанцев приглашают к участию в олимпиаде Volga Universe в Ульяновске

Кыргызстанцев приглашают принять участие в международной олимпиаде Volga Universe для выпускников образовательных организаций стран СНГ. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, мероприятие с 12 по 16 июля 2021 года проводит Ульяновский государственный педагогический университет.

Олимпиада пройдет по русскому языку, обществознанию, математике, английскому языку, истории и биологии. Форма проведения: очная и очно-заочная с использованием дистанционных технологий.

Для участия нужно пройти регистрацию до 11 июля. Участник может выбрать один или несколько олимпиадных предметов. Русский язык является обязательным для всех участников.

Подробную информацию можно найти на официальной странице международной молодежной олимпиады.