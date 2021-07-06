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Общество

Мест нет. Волонтеры сообщают — невозможно госпитализировать больных COVID-19

Волонтеры сообщают об участившихся отказах госпитализации больных COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Валерий Кононов.

«Вам выборы дороже жизни людей? Депутатам плевать на народ, они в отпуск ушли. Минздрав, говорите, места в больницах есть? Сколько смертей вам нужно, чтобы вы хоть на секунду вспомнили о людях?» — написал он.

Валерий Кононов выложил фотографию талона к сопроводительному листу выездной службы первой помощи Красного Полумесяца, где в графе «Оказанная помощь» четыре отметки об отказе в госпитализации из-за отсутствия мест в реанимации.

Лера Садыгалиева задалась вопросом, куда везти больных. «Что делать с тяжелыми пациентами? Не брать? Положить не сможем — человек умрет в машине, не брать — умрет дома. Что из этого можно выбрать? Хоть кто-то может ответить нам, куда везти тяжелых? На порог к Минздраву? Куда?» — отметила она.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200009/
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