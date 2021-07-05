В Кыргызстане вслед за Узбекистаном требуют закрыть TikTok

Пользователи соцсетей потребовали закрыть в Кыргызстане сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании, — TikTok.

«Узбекистан заблокировал TikTok два дня назад, нам тоже пора это сделать. Этот сервис не воспитает хорошо наше поколение», — написал Атакул Жалилов. Большинство комментаторов поддержали мнение автора публикации. Пост набрал 289 лайков и 825 перепостов.

Отметим, ранее надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте» из-за нарушения закона о персональных данных. В пятницу пользователи соцсетей в Узбекистане сообщали о перебоях в работе указанных приложений.

В минувшую среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал видеоролики молодых людей в TikTok за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Темуру (Тамерлану) и поэту Алишеру Навои.