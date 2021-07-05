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Общество

Мэрия Бишкека устроила каникулы на Иссык-Куле для 437 школьников

Управление образования мэрии Бишкека организовало летний отдых на Иссык-Куле для 437 школьников. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, всего будет три потока. Первая партия учеников уже выехала в детский оздоровительный комплекс «Жалын» (село Сары-Ой).

«В июне комплекс проверила комиссия из числа сотрудников управления образования, районных центров образования и ЦГСЭН», — отметили в мэрии.

Списки детей сформированы районными комиссиями, созданными муниципальными администрациями мэрии для рассмотрения заявлений и распределения путевок для учащихся общеобразовательных организаций из числа детей-сирот, полусирот, детей, чьи родители являются ЛОВЗ и из других категорий социально незащищенных семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199904/
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