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Общество

Более 5,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане энергетикам. Им отключат свет

С 6 июля ОАО «Северэлектро» планирует отключить более 6,1 тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, дебиторская задолженность бытовых абонентов Бишкека составила 5,2 миллиона сомов.

Отмечается, что отключение должников будет проводиться дистанционно автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии.

В компании напомнили, что абонент может увидеть состояние своего лицевого счета на сайте распредкомпании, а также скачав мобильное приложение «Северэлектро», позвонив в круглосуточный кол-центр по номеру 1209 или написав сообщение на WhatsApp: 0551001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199868/
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