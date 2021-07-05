Более 5,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане энергетикам. Им отключат свет

С 6 июля ОАО «Северэлектро» планирует отключить более 6,1 тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, дебиторская задолженность бытовых абонентов Бишкека составила 5,2 миллиона сомов.

Отмечается, что отключение должников будет проводиться дистанционно автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии.

В компании напомнили, что абонент может увидеть состояние своего лицевого счета на сайте распредкомпании, а также скачав мобильное приложение «Северэлектро», позвонив в круглосуточный кол-центр по номеру 1209 или написав сообщение на WhatsApp: 0551001209.