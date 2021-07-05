Систему очищения питьевой воды передали в новостройку ученые Кыргызстана

Ученые Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии и специалисты департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения передали руководству МТУ № 14 систему по подготовке питьевой воды, установленную в бишкекском жилмассиве «Бугу Эне-Багыш». Об этом сообщили в Национальной академии наук КР.

Такие системы предназначены для малых сел с рассредоточенным размещением домохозяйств, население которых использует не подготовленную для питья воду из различных источников.

Фото пресс-службы Национальной академии наук КР

Отмечается, что местные жители высоко оценили качество очищенной воды и поблагодарили ученых.

В ближайшее время подобные системы будут установлены еще в девяти селах разных регионов страны. Представителей этих населенных пунктов обучат монтажу и эксплуатации систем.

Финансирование создания систем производилось Альянсом научных учреждений государств, расположенных в регионе «Одного пояса — одного пути». Альянс принял решение о выделении средств на грантовой основе для десяти систем.