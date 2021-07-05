23:01
USD 84.78
EUR 100.27
RUB 1.15
Общество

Систему очищения питьевой воды передали в новостройку ученые Кыргызстана

Ученые Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии и специалисты департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения передали руководству МТУ № 14 систему по подготовке питьевой воды, установленную в бишкекском жилмассиве «Бугу Эне-Багыш». Об этом сообщили в Национальной академии наук КР.

Такие системы предназначены для малых сел с рассредоточенным размещением домохозяйств, население которых использует не подготовленную для питья воду из различных источников.

пресс-службы Национальной академии наук КР
Фото пресс-службы Национальной академии наук КР

Отмечается, что местные жители высоко оценили качество очищенной воды и поблагодарили ученых.

В ближайшее время подобные системы будут установлены еще в девяти селах разных регионов страны. Представителей этих населенных пунктов обучат монтажу и эксплуатации систем.

Финансирование создания систем производилось Альянсом научных учреждений государств, расположенных в регионе «Одного пояса — одного пути». Альянс принял решение о выделении средств на грантовой основе для десяти систем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199848/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Водный вопрос. В Чуйской области выявлены факты перебора лимита
Последние дни полива. Фермеры Чуйской области подсчитывают убытки
Водный вопрос. В одном селе Чуйской области засуха, в другом — потоп
Водный вопрос. В Чуйской области планируют восстановить 200 советских скважин
Глава кабмина потребовал сократить потери воды в руслах реки Чу
Воды в Орто-Токойском водохранилище мало. Улукбек Марипов убедился лично
Вода из крана возле лицея в Караколе бежит круглосуточно. Проблему не решают
Пустые водозаборы и реки. Наглядно о засухе в Чуйской области
Воды в реках Чуйской области в 2,5 раза меньше нормы
За сутки объем воды в Токтогулке увеличился на 30 миллионов кубометров
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Третья волна COVID-19. Кыргызстан на&nbsp;пути к&nbsp;худшему варианту развития ситуации Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации
Бизнес
Всплеск коронавируса в&nbsp;России: вакцинация в&nbsp;сфере услуг и&nbsp;действия компаний Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
Почему для трансплантации почек стоит обратиться в&nbsp;Acıbadem Почему для трансплантации почек стоит обратиться в Acıbadem
5 июля, понедельник
23:01
COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутн...
22:41
Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили
22:40
Систему очищения питьевой воды передали в новостройку ученые Кыргызстана
22:22
Возле детского сада в Бишкеке навели порядок. Бомжей прогнали
22:03
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области три дня не будет газа