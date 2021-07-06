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Общество

Цифра дня. 1 тысяча 753 человека получают гемодиализ за счет бюджета

В Кыргызстане 1 тысяча 753 пациента с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии получают гемодиализ за счет бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, с начала года фонд оплатил 524,8 миллиона сомов организациям здравоохранения за оказанные гемодиализные услуги.

«Сегодня всего 33 медицинских учреждения, из них 29 частных и четыре отделения «Искусственная почка» государственных больниц, заключили договор с территориальными управлениями Фонда ОМС и оказывают бюджетный программный гемодиализ без взимания сооплаты. За каждый оказанный гемодиализный сеанс пациенту ФОМС оплачивает организации 4 тысячи 700 сомов», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199837/
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