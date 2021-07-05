В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 34 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали пять случаев, Оше — три, Баткенской и Ошской областях — по девять, Джалал-Абадской — пять, Чуйской — три.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны пять медработников, из домашней изоляции — 13.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 614, из которых выздоровели 4 тысячи 979 человек.