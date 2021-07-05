В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали три летальных случая, Иссык-Кульской области — два, в Оше, Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областях — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 46 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.