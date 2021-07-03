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Общество

Бишкекзеленхозу на заметку. Как рисунки на деревьях продлевают им жизнь

Во многих парках Москвы появились сотни рисунков на деревьях. Акция «ПаркАрт» выглядит как развлечение для детишек, но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях столицы России. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последние пять лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты — от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров.

Для размещения будущих картин специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголенными участками ствола.

«Поврежденные участки тщательно очищают от остатков коры, гнили, лишайников и мха. Обязательно дезинфицируют, а дупла пломбируют специальной смесью. Следующий этап — нанесение одного-двух слоев водоотталкивающей грунтовки. Для рисования используются безопасные и стойкие акриловые краски. В результате рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199804/
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