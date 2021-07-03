Скончался доктор исторических наук Ташманбет Кененсариев

На 72-м году жизни ушел видный ученый, заведующий отделом Национальной академии «Манас» и Ч.Айтматова, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кавалер медали «Данк» Ташманбет Кененсариев. Пресс-служба президента распространила некролог.

Ташманбет Кененсариев родился 5 сентября 1949 года в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области. В 1968 году окончил Джалал-Абадское педагогическое училище, а в 1978-м — исторический факультет Киргизского государственного университета. В 1978-1979 годы стажировался в МГУ имени М.Ломоносова, после чего некоторое время работал преподавателем КГУ. В 1981-1983 годы обучался в аспирантуре МГУ, которое окончил защитой кандидатской диссертации.

Затем Ташманбет Кененсариев преподавал в КГУ, в ОшПИ, заведовал историческим отделом, руководил факультетом истории и правоведения. В 1999-2003 годы был проректором, а затем первым проректором Ошского государственного университета. Он внес большой вклад в становление и развитие ОшГУ, где занимал ответственные посты более 20 лет.

В 1998 году Ташманбет Кененсариев защитил докторскую диссертацию, в 1999-м становится профессором. В своей докторской диссертации он по-новому раскрыл и интерпретировал сущность и историю Кокандского ханства.

В 2000-2007 годы работал директором Института стратегических исследований при президенте КР, проректором Кыргызско-Российского Славянского университета, в 2008-2010 годы — ректором Джалал-Абадского государственного университета, в 2010-2013-е — первым проректором Дипломатической академии, 2014-2019-е — профессором Института манасоведения КГУ имени И.Арабаева.

Со дня основания Национальной академии «Манас» и Ч.Айтматова Ташманбет Кененсариев заведовал отделом манасоведения, внеся ощутимый вклад в становление и развитие академии. На кыргызском, русском, узбекском, турецком, английском, иранском, китайском, немецком и польском языках опубликованы его 17 монографий, три учебника, 18 методических пособий и более 350 научных статей. Под руководством Кененсариева защищено около 20 кандидатских диссертаций.

Труды Кененсариева высоко оценены государством и мировым научным сообществом. Он являлся заслуженным деятелем образования КР, почетным профессором ряда вузов, академиком Народной академии Центральной Азии. В 2005 году международным биографическим центром Великобритании ему присвоено звание лучшего педагога 2005 года, также был награжден медалью «Данк».

Имя ученого и организатора, педагога, человека с исключительными способностями, хорошего товарища и наставника навсегда сохранится в наших сердцах.

С глубоким прискорбием выражаем соболезнования семье и близким покойного и разделяем их боль и утрату.