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Общество

В Бишкеке свободно 311 койко-мест для больных COVID-19

В Бишкеке на 8.00 свободно 311 койко-мест для больных COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития КР.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 3 июля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;

  • Клинический родильный дом № 2 — 34;

  • Городская клиническая больница № 1 — 1;

  • Национальный центр кардиологии и терапии — 3;

  • Чуйская областная объединенная больница — 12;

  • Национальный госпиталь: ИОВ — 6;

  • Национальный госпиталь: урологический корпус — 3;

  • Республиканский центр наркологии — 10;

  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 58;

  • Национальный госпиталь: терапия — 7;

  • Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова — 176.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199782/
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