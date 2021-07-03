В Бишкеке свободно 311 койко-мест для больных COVID-19

В Бишкеке на 8.00 свободно 311 койко-мест для больных COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития КР.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 3 июля:
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Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;
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Клинический родильный дом № 2 — 34;
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Городская клиническая больница № 1 — 1;
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Национальный центр кардиологии и терапии — 3;
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Чуйская областная объединенная больница — 12;
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Национальный госпиталь: ИОВ — 6;
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Национальный госпиталь: урологический корпус — 3;
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Республиканский центр наркологии — 10;
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Институт курортологии и восстановительного лечения — 58;
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Национальный госпиталь: терапия — 7;
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Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова — 176.